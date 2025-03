A- A+

Defesa Defesa de Anderson Torres diz que denúncia é 'obra de ficção' e questiona julgamento no STF O documento classifica a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) como um "roteiro imaginário" e uma verdadeira "obra de ficção", além de considerá-la "irresponsável"

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu na quinta-feira (6), a defesa prévia do ex-delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça no governo de Bolsonaro, Anderson Torres, indiciado por envolvimento nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro.

A manifestação alega que a acusação não tem provas contundentes e se deve tão somente ao fato de o denunciado ter integrado o governo de Jair Bolsonaro. "Esse fato, contudo, não configura, por óbvio, qualquer ilícito penal", defende.

Seguindo a linha dada pela defesa de Bolsonaro, Torres também solicitou que o processo não seja julgado pela Primeira Turma do STF.

O texto Alega que o Supremo não tem competência para julgar o caso e pede que o processo seja remetido para a primeira instância.

Caso a remessa não ocorra, a manifestação defende que o caso seja julgado no plenário do STF.

O questionamento diante da jurisdição se baseia no argumento de que a denúncia não apresenta uma conexão clara entre o réu e os envolvidos que têm foro privilegiado, nem entre ele e os demais envolvidos no caso.

Em referência a delação de Mauro Cid, também mencionada no texto, a defesa alega não haver fatos que o conectem ao ex-ministro da Justiça. "Se não há ligação entre o denunciado e um dos principais personagens da suposta trama golpista, conclui-se que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação a Anderson Torres", diz.

