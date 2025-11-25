A- A+

Justiça Defesa de Augusto Heleno diz que buscará anulação de processo após prisão de general Ex-chefe do GSI de Bolsonaro foi preso nesta terça-feira e levado para cela no Comando Militar do Planalto, em Brasília

A defesa do general Augusto Heleno manifestou indignação com a ordem de prisão do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Jair Bolsonaro e afirmou que buscará a anulação do processo que condenou o militar a 21 anos de prisão.

Após a confirmação da prisão, o advogado Matheus Milanez divulgou nota em que critica a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e expressa “profunda indignação”. “Quando a influência política e a narrativa se sobrepõem à análise técnica das provas, o Estado de Direito é ferido. A defesa da democracia exige que as instituições sejam e pareçam justas”, escreveu.

Questionado se pretende recorrer a cortes internacionais, o advogado não respondeu.

Condenado no processo sobre a trama golpista, o general foi preso e levado nesta terça-feira (25) para o Comando Militar do Planalto, em Brasília. A ordem de prisão foi executada após o fim dos prazos para que as defesas dos condenados do chamado “núcleo crucial” apresentassem embargos de declaração, recurso destinado a esclarecer omissões ou pontos controversos de decisões judiciais.

Ex-chefe do GSI no governo Bolsonaro, Heleno foi condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na ofensiva que culminou na tentativa de golpe de 8 de janeiro.

Veja também