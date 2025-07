Defesa de Bolsonaro afirma que não há "qualquer indício" de que ele pudesse fugir do Brasil

A- A+

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticaram nesta sexta-feira medidas impostas contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), e afirmaram que não há "qualquer indício" de que ele pudesse fugir do Brasil.

Em comunicado, a equipe de defesa de Bolsonaro ainda questionou a proibição de contato com um dos seus filhos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), alegando que esse é um "direito tão natural quanto sagrado".

Os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser também alegaram que Bolsonaro "sempre compareceu a todos os atos", sem "causar qualquer embaraço ou atraso", e que por isso as restrições não seriam necessárias.

A defesa ainda afirma que espera que o ex-presidente tenha um "julgamento justo e pautado exclusivamente pela presunção de inocência".

Por determinação de Moraes, Bolsonaro teve que colocar tornozeleira eletrônica e terá que ficar em casa de noite e nos fins de semana. Além disso, está proibido de utilizar redes sociais e de ter contato com outros investigados, inclusive Eduardo.

As medidas foram determinadas devido à suspeita de que o ex-presidente e o seu filho cometeram os crimes de obstrução de Justiça, atentado à soberania e coação no curso do processo. Os dois são suspeitos de atuarem para que o governo dos Estados Unidos pressione o Brasil, em troca do fim da ação da trama golpista.

