Política

Defesa de Bolsonaro apresenta novo recurso e pede anulação do julgamento

Os advogados pedem "a nulidade da ação penal" e que Bolsonaro seja "absolvido"

O ex-presidente, de 70 anos, cumpre sua condenação desde terça-feira na Superintendência da Polícia Federal em BrasíliaO ex-presidente, de 70 anos, cumpre sua condenação desde terça-feira na Superintendência da Polícia Federal em Brasília - Foto: Sergio Lima/AFP

A defesa de Jair Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira (28) um novo recurso para pedir a "nulidade" do julgamento por golpismo que o condenou a 27 anos de prisão, três dias depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter ordenado que o ex-presidente começasse a cumprir a pena.

Os advogados pedem "a nulidade da ação penal" e que Bolsonaro seja "absolvido", segundo um documento ao qual a AFP teve acesso.

O ex-presidente, de 70 anos, cumpre sua condenação desde terça-feira na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

