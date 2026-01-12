Seg, 12 de Janeiro

Justiça

Defesa de Bolsonaro apresenta novo recurso para levar ao plenário do STF discussão de embargos

Os advogados sustentam também que impedir os embargos nesses casos esvazia a função do instituto e restringe o direito de defesa

O ex-presidente Jair Bolsonaro O ex-presidente Jair Bolsonaro  - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (12) que o Supremo Tribunal Federal (STF) volte a analisar a condenação imposta pela Primeira Turma ao recorrer contra a decisão que barrou a apresentação de embargos infringentes, tipo de recurso que permite a reavaliação do caso

Em dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já havia rejeitado os embargos apresentados pelos advogados de Bolsonaro para tentar reverter a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do golpe.

O entendimento do STF é de que esse tipo de recurso só é cabível quando há ao menos dois votos pela absolvição. No caso de Bolsonaro e da maioria dos réus, esse requisito não foi atendido - apenas o ministro Luiz Fux divergiu.

Agora, ao apresentar um agravo regimental, a defesa tenta destravar essa via recursal. No recurso, os advogados pedem que Moraes, relator do caso, reconsidere a decisão ou, caso isso não ocorra, submeta o tema ao plenário do STF, para que a Corte decida se os embargos infringentes podem ser admitidos em julgamentos de Turma com apenas um voto divergente.

Segundo a defesa, diferentemente dos julgamentos realizados pelo Plenário, as decisões tomadas pelas Turmas do Supremo não exigem um número mínimo de votos divergentes para a apresentação desse tipo de recurso.

Os advogados sustentam também que impedir os embargos nesses casos esvazia a função do instituto e restringe o direito de defesa.

Se o recurso for acolhido, os advogados pedem que prevaleça o voto divergente de Luiz Fux, o que poderia levar à nulidade da ação penal ou à absolvição de Bolsonaro das acusações.
 

