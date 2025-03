A- A+

Justiça Defesa de Bolsonaro avalia fala sobre omissão em delação de Cid como "luz no fim do túnel" Advogado Daniel Tesser, que integra equipe jurídica de ex-presidente, citou declaração de Fux sobre acordo de colaboração premiada

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro teve todos os requerimentos negados pela Primeira Turma do STF nesta terça-feira. Mas uma fala do ministro Luiz Fux de que houve omissão na delação do tenente-coronel Mauro Cid foi vista como uma “luz no fim do túnel”.

— É uma luz no fim do túnel. Ficou claro que teve omissões. Nove depoimentos — afirmou o advogado Daniel Tesser, que integra a equipe jurídica de Bolsonado comandada por Celso Vilardi.

Ao sair do Supremo, Vilardi afirmou que os ministros da Corte “inovaram” em não dar acesso à integralidade das provas.

— Em 34 anos, eu nunca tinha visto não ter oportunidade de verificar as mídias — disse o criminalista.

