JULGAMENTO Defesa de Bolsonaro comemora posicionamento de Fux para absolver ex-presidente Celso Villardi disse ainda ter ficado feliz pelo "reconhecimento das preliminares" pelo juiz

A defesa de Jair Bolsonaro comemorou o voto do ministro Luiz Fux que absolveu o ex-presidente pelos cinco crimes dos quais é acusado na trama golpista. Com isso, o placar do julgamento está em 2 a 1 pela condenação do ex-presidente.

Fux ainda vai se manifestar sobre outros réus e ainda faltam votar os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

— Entendemos que é um voto técnico que abordou as provas de forma exaustiva. Fiquei feliz com o reconhecimento das preliminares por que em algum momento pareceu que isso era um tema menor e Fux trouxe o acesso aos documentos com uma questão fundamental — disse Villardi.

O voto de Fux representou uma reviravolta no entendimento que o ministro vinha adotando até aqui. Embora tenha adotado divergências pontuais em relação às penas aplicadas a envolvido nos atos golpistas do 8 de Janeiro nos últimos meses, até então o magistrado vinha concordando com a condenação dos réus.

O ministro também defendeu a absolvição do ex-comandante da Marinha Almir Garnier por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Por outro lado, ele defendeu a condenação do tenente-coronel Mauro Cid pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

