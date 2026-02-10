A- A+

PRISÃO DOMICILIAR Defesa de Bolsonaro deve fazer novo pedido de prisão domiciliar O ex-presidente está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, desde o dia 15 de janeiro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve apresentar, nesta terça-feira, 10, um novo pedido para que seja concedido a ele a prisão domiciliar. O anúncio da iniciativa foi feito pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

"A defesa do meu pai apresenta hoje pedido reiterando a concessão de prisão domiciliar. Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos ao apontar quase dez comorbidades relevantes e os elevados riscos de morte a que está submetido o presidente Jair Bolsonaro", escreveu Carlos em seu perfil no X.

"Trata-se de uma medida humanitária, necessária e juridicamente amparada", acrescentou.

Bolsonaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, desde o dia 15 de janeiro. Um parecer médico elaborado por peritos da PF concluiu que o estado de saúde do ex-presidente exige acompanhamento contínuo, mas não impede sua permanência no presídio. A avaliação clínica foi realizada em 20 de janeiro.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista engendrada por ele e militares de alta patente nas eleições de 2022.

