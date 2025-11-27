Qui, 27 de Novembro

Justiça

Defesa de Bolsonaro diz ao STF que ele não usou celular de Nikolas durante visita

Alexandre de Moraes determinou manifestação após deputado ser flagrado com aparelho

Nikolas Ferreira usa celular durante visita a Jair Bolsonaro Nikolas Ferreira usa celular durante visita a Jair Bolsonaro  - Foto: Reprodução/TVGlobo

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira que ele não utilizou o celular do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visita na semana passada. Nikolas foi gravado com o aparelho durante o encontro. 

De acordo com os advogados, Bolsonaro cumpriu "à exatidão" as regras do STF para a prisão domiciliar, que incluiam a  "proibição do uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros". Segundo a manifestação, "não houve uso ou mesmo contato visual com o aparelho celular do deputado federal". 

Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal de Bolsonaro no STF, deu prazo de 24h para a defesa explicar o uso do celular por parte de Nikolas, flagrado em reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, exibida no sábado.

Nikolas foi uma das últimas pessoas a visitar Bolsonaro em sua casa, onde cumpria prisão domiciliar desde agosto. No sábado, o ex-presidente foi preso preventivamente, por decisão do Moraes, devido a um risco de fuga. Na terça-feira, começou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF, por tentativa de golpe.

Após a divulgação da decisão, Nikolas afirmou que o celular estava com ele "para uso pessoal e não foi usado para comunicação externa". O parlamentar ainda afirmou não ter recebido "orientação sobre proibição do aparelho".

Ao STF, a defesa de Bolsonaro afirmou nesta quinta que ele "sempre cumpriu estritamente todas as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, reiterando que não fez o uso de qualquer telefone celular, direta ou indiretamente, ao longo de todo o período em que esteve submetido à prisão domiciliar".

