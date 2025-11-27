A- A+

Justiça Defesa de Bolsonaro diz ao STF que ele não usou celular de Nikolas durante visita Alexandre de Moraes determinou manifestação após deputado ser flagrado com aparelho

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira que ele não utilizou o celular do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visita na semana passada. Nikolas foi gravado com o aparelho durante o encontro.

De acordo com os advogados, Bolsonaro cumpriu "à exatidão" as regras do STF para a prisão domiciliar, que incluiam a "proibição do uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros". Segundo a manifestação, "não houve uso ou mesmo contato visual com o aparelho celular do deputado federal".

Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal de Bolsonaro no STF, deu prazo de 24h para a defesa explicar o uso do celular por parte de Nikolas, flagrado em reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, exibida no sábado.

Nikolas foi uma das últimas pessoas a visitar Bolsonaro em sua casa, onde cumpria prisão domiciliar desde agosto. No sábado, o ex-presidente foi preso preventivamente, por decisão do Moraes, devido a um risco de fuga. Na terça-feira, começou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF, por tentativa de golpe.

Após a divulgação da decisão, Nikolas afirmou que o celular estava com ele "para uso pessoal e não foi usado para comunicação externa". O parlamentar ainda afirmou não ter recebido "orientação sobre proibição do aparelho".

Ao STF, a defesa de Bolsonaro afirmou nesta quinta que ele "sempre cumpriu estritamente todas as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, reiterando que não fez o uso de qualquer telefone celular, direta ou indiretamente, ao longo de todo o período em que esteve submetido à prisão domiciliar".

