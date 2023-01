Defesa de Bolsonaro diz ao TSE que minuta golpista é "documento apócrifo"

A- A+

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a minuta de um decreto apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres é um "documento apócrifo". A defesa de Bolsonaro solicita que o documento não seja incluído em uma ação que pede a declaração de ilegibilidade do ex-presidente.

A minuta, que previa a decretação de um estado de defesa no TSE, foi encontrada pela Polícia Federal (PF) em uma operação de busca e apreensão na casa de Torres, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também decretou a prisão do ex-ministro. Torres está preso em um batalhão da Polícia Militar em Brasília desde o último sábado.

