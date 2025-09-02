A- A+

EX-PRESIDENTE Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente não irá ao STF por questão de saúde: "Ele não está bem" Julgamento da trama golpista começa nesta terça-feira

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que seu cliente "não está bem de saúde" e por isso não virá às primeiras sessões de seu julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Vilardi disse que esteve com o ex-presidente, mas não deu mais informações sobre qual seria o mal-estar de Bolsonaro.

— Ele não está bem de saúde. Aí tem que falar com os médicos — disse ao ser questionado por jornalistas.

Vilardi, que chegou ao STF por volta das 8h20, disse ainda que fará "uma defesa técnica e verdadeira" do ex-presidente no julgamento. Ele terá uma hora para fazer a sustentação oral diante dos cinco ministros da Primeira Turma.

Também responsável pela defesa de Bolsonaro, o advogado Paulo Bueno, chegou também há pouco. Ele disse apenas não ter falando ainda nesta terça-feira com Bolsonaro.





Nos últimos dias, médicos, familiares e advogados orientaram Bolsonaro a não ir às sessões. A saúde debilitada foi o principal argumento usado pelo entorno, que deseja que ele assista remotamente às sessões de casa, onde está em prisão domiciliar desde agosto. A palavra final, no entanto, caberá ao próprio Bolsonaro, que na visão de aliados ainda pode ir ao Supremo como uma "demonstração de força" à militância.

Nos últimos dias, segundo aliados, o ex-presidente teve novas crises de soluços e vômitos em decorrência de uma esofagite. Aliados do ex-presidente, como o secretário-geral do PL, senador Rogério Marinho (RN), líder da oposição na Casa, dizem que sequer vão se inscrever para representar Bolsonaro na sessão que pode traçar o seu futuro.

O julgamento está previsto para começar às 9h com a apresentação do relatório do ministro Alexandre Moraes sobre a ação penal da trama golpista. Serão ao menos cinco dias — entre esta terça e o dia 12 — em que os ministros da Corte darão seus vereditos sobre as condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados nos últimos meses de seu governo até a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. É a primeira vez na História em que um ex-mandatário da República é julgado por atentar contra a democracia para se manter no poder.

