Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente nunca foi 'simpático' a movimentos golpistas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele nunca foi "simpático" à movimentos golpistas.

O adovgado Paulo Cunha disse que o presidente não cometeu nenhum delito e afirmou ainda que o presidente "não teme nada porque não fez nada"

Bolsonaro comparece à sede da Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito de uma investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, outras 22 pessoas, incluindo ex-ministros e militares, foram intimadas a prestarem depoimento hoje. Bolsonaro chegou às 14h19 na sede da corporação.

Também já estão na sede da PF os ex-ministros Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Os 23 depoimentos foram marcados para ocorrer de forma simultânea, a partir das 14h30. Quatorze deles serão realizados em Brasília, quatro no Rio de Janeiro, dois em São Paulo, um no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e outro no Espírito Santo.

Segundo as investigações da PF, há "dados que comprovam" que Bolsonaro "analisou e alterou uma minuta de decreto que, tudo indica, embasaria a consumação do golpe de Estado em andamento". O ex-presidente informou que ficará em silêncio no depoimento e pediu para ser dispensado de comparecer, mas a solicitação foi negada por Alexandre de Moraes. A defesa de Bolsonaro negou que ele tenha participado da "elaboração de qualquer decreto que visasse alterar de forma ilegal o Estado Democrático de Direito".

O ex-presidente e o restante dos intimados foram alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada há duas semanas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Justiça aplicou uma série de medidas cautelares contra Bolsonaro, como a proibição de deixar o país, devendo entregar o passaporte no prazo de 24 horas, e de se comunicar com demais investigados, nem por meio de advogados.

Ao longo da semana, os advogados de Bolsonaro argumentaram que ele não prestaria depoimento até ter acesso integral às provas do processo. O ex-presidente e sua defesa tentaram conseguir autorização do Supremo Tribunal Federal para não depor.O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido.

