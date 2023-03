Defesa de Bolsonaro entrega joias em Brasília; veja foto

A- A+

A defesa de Jair Bolsonaro entregou, nesta sexta-feira (24), as joias dadas por autoridades sauditas a uma comitiva brasileira e que ficaram com o ex-presidente.

A entrega foi feita numa agência de penhor da Caixa Econômica Federal de Brasília.

O estojo com as joias (caneta, relógio, anel, abotoaduras e um rosáro) foi oferecido a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita em 2021. O pacote entrou no país na mala de integrantes da comitiva brasileira que retornava ao país, após missão no Oriente Médio.

Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que Jair Bolsonaro devolvesse as joias recebidas de autoridades estrangeiras para a Caixa Econômica Federal e as armas, à Polícia Federal, em Brasília.

Inicialmente, a Corte indicou que as peças fossem entregues à Secretaria Geral da Presidência da República, em um prazo de cinco dias, a fim de serem incorporadas ao patrimônio da União.

A comitiva trouxe ainda outro pacote de joias preciosas, avaliadas em R$ 16,5 milhões, presente da Arábia Saudita para o governo brasileiro. A caixa também não foi declarada à Receita Federal e foi apreendida pela alfândega no aeroporto de Guarulhos (SP).

Pela decisão do TCU, esse presente também precisa ser devolvido pela Receita à União, assim que foram concluídos os trâmites burocráticos.

