Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda04/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EX-PRESIDENTE

Defesa de Bolsonaro envia ao STF laudo médico reforçando indicação para cirurgia no ombro

Documento aponta para um quadro de dor intensa no ombro, associada à limitação funcional e movimento reduzido

Reportar Erro
Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária, de 90 dias, após ficar internado no fim de marçoBolsonaro está em prisão domiciliar temporária, de 90 dias, após ficar internado no fim de março - Foto: Sérgio Lima/AFP

Leia também

• Prisão domiciliar: rotina de Bolsonaro tem fisioterapia, médicos, tensão na família e futebol na TV

• Flávio Bolsonaro viajou com família para Flórida e Rio em jatinhos emprestados por empresários

• Recém-filiada ao PSD no PR, Cristina Graeml declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro

A defesa de Jair Bolsonaro enviou um laudo médico ao Supremo Tribunal Federal (STF) no qual indica a necessidade de uma cirurgia no ombro direito do ex-presidente.

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária, de 90 dias, após ficar internado no fim de março— antes, ele estava cumprindo pena na Papudinha. Na internação, já havia sido apontada a necessidade do procedimento cirúrgico.

O documento aponta para um quadro de dor intensa no ombro, associada à limitação funcional e movimento reduzido.

O médico relata ainda que identificou-se redução do condicionamento físico geral e dificuldade na execução de exercícios fisioterapêuticos por conta da internação.

Foi uma exigência do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o envio contínuo de laudos médicos durante a internação.

Na quinta-feira, a defesa já havia solicitado a Moraes permissão que Carlos Eduardo Antunes Torres frequente livremente a casa do ex-presidente, em Brasília. Torres é irmão de criação de Michelle Bolsonaro e, segundo a defesa, irá atuar como acompanhante de Bolsonaro durante o seu período na prisão domiciliar, sobretudo nos momentos em que a ex-primeira-dama esteja ausente.

No pedido, os advogados destacaram que a situação de saúde de Bolsonaro ainda é delicada, diante do quadro de múltiplas comorbidades e do risco de mal súbitos.

Além disso, segundo a defesa de Bolsonaro, Michele tem compromissos que demandam sua presença e a filha e a enteada de Bolsonaro, que também moram na residência, possuem atividades escolares e profissionais que ocupam parte do seu tempo.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter