Ter, 25 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Defesa de Bolsonaro não apresenta novo recurso no STF contra sentença

Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado

Reportar Erro
STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpeSTF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou nenhum novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo para isso acontecer era até as 23h59 dessa segunda-feira (24).

O pedido de embargos de declaração seria um último recurso de defesa para questionar a decisão do tribunal em relação à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de estado.

Leia também

• Após prisão de Bolsonaro, governo vê cenário mais duro para negociar fim de sanções com os EUA

• Tarcísio articulou no Supremo por domiciliar de Bolsonaro e vai requerer visita ao ex-presidente

• Leite concorda com prisão de Bolsonaro 'do ponto de vista jurídico' e lamenta cenário polarizado

Pela jurisprudência do Supremo e decisões anteriores do próprio Moraes, os segundos embargos de declaração podem ser considerados “meramente protelatórios”, ou seja, mesmo sem chance de serem atendidos foram protocolados somente para adiar a ordem de cumprimento da pena.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. No último sábado (22), Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, após adulterar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda e também porque Flávio Bolsonaro convocou uma vigília em frente à casa de seu pai.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter