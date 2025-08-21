A- A+

Política Defesa de Bolsonaro nega tentativa de fuga e diz que recebeu indiciamento com "surpresa" Advogados do ex-presidente afirmaram que não houve descumprimento das medidas cautelares impostas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que ele tenha descumprido as cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como a suspeita de tentativa de fuga para a Argentina ou a manutenção de conversas com o general Braga Netto, réu na ação penal da tentativa de golpe de Estado.

Em nota, os advogados ainda afirmaram que receberam "com surpresa" o indiciamento do ex-presidente por coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também foi indiciado.



Conforme a Polícia Federal, os dois atuaram para pressionar o STF em meio ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado com o objetivo de livrá-lo.

"Os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo assinado pelo Ministro relator, observando-se, desde logo, que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta", pontuou a defesa do ex-presidente em nota.

