A- A+

justiça Defesa de Bolsonaro pede a Moraes visita de Valdemar em meio a articulações das eleições do Senado Advogados também solicitaram encontros com Tereza Cristina e Rogério Marinho, que aguardam conversa com ex-presidente para definir estratégia contra Alcolumbre

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, possa visitá-lo.

O pedido ocorre em meio às articulações políticas para a eleição da presidência do Senado, que têm mobilizado aliados do ex-presidente.

Na semana passada, os advogados também solicitaram autorização para visitas da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e do senador Rogério Marinho (PL-RN), mas Moraes ainda não deu aval aos encontros.

Na petição apresentada ao Supremo, os advogados afirmam que a visita de Valdemar tem como objetivo permitir uma conversa direta com Bolsonaro. O documento não especifica os assuntos que serão tratados.

"O pedido tem por finalidade permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o Peticionário", afirma a defesa.

Os pedidos de visita ocorrem em meio às negociações da oposição para tentar impedir a reeleição do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em fevereiro de 2027. Marinho e Tereza Cristina são pré-candidatos ao comando da Casa e aguardam uma conversa com Bolsonaro para avançar na definição da estratégia eleitoral.

Como mostrou O Globo, os dois senadores chegaram a um entendimento para evitar que suas candidaturas dividam os votos da oposição. A ideia é que ambos continuem buscando apoios nos próximos meses e, na segunda quinzena de janeiro, comparem o número de adesões conquistadas.

Aquele que reunir mais votos permaneceria na disputa, enquanto o outro abriria mão da candidatura.

Aliados dos parlamentares avaliam que Bolsonaro deverá ouvir os dois antes de definir sua posição. A expectativa é que o ex-presidente tenha influência na escolha do nome que representará a oposição na tentativa de derrotar Alcolumbre.

Marinho, que teve a candidatura oficializada pelo PL, é considerado mais próximo de Bolsonaro e conta com o apoio de integrantes do núcleo bolsonarista.

O partido terá 29 senadores na próxima legislatura e, somados os três parlamentares do Novo, o grupo chegaria a 32 votos, ainda abaixo dos 41 necessários para eleger o presidente da Casa.

Tereza Cristina, por sua vez, aposta na capacidade de diálogo com partidos do Centrão e parlamentares de diferentes grupos políticos, inclusive integrantes da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A senadora mantém a intenção de disputar o cargo, embora a federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, já tenha declarado apoio à recondução de Alcolumbre.

Veja também