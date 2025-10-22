A- A+

política Defesa de Bolsonaro pede a Moraes visita de Valdemar um dia após reabertura de investigação Presidente do PL chegou a ser indiciado pela PF, mas não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro deste ano

Um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) reabrir a investigação contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que o político o visite em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar desde agosto.

O pedido foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes junto com outras solicitações de visita de aliados políticos. A justificativa apresentada pelos advogados é que o encontro com Valdemar é “indispensável” para a coordenação de pautas institucionais e planejamento de ações políticas de alcance nacional.

A solicitação ocorre em meio à retomada das apurações sobre a participação de Valdemar na trama golpista, que levou à condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Nesta terça-feira, durante o julgamento do "núcleo 4", Moraes votou pela reabertura da investigação contra ele por suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

O magistrado justificou a posição com base no Código de Processo Penal e argumentou que, mesmo com o arquivamento de um inquérito, posteriormente a "autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia". Valdemar não havia sido denunciado pela PGR.

O ex-deputado federal passou a ser alvo da PF após o PL entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na qual pedia anulação de parte dos votos das eleições de 2022. A investigação aponta que o PL foi usado “para financiar a estrutura de apoio as narrativas que alegavam supostas fraudes às urnas eletrônicas, de modo a legitimar as manifestações que ocorriam em frentes as instalações militares"

