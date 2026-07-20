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Família Bolsonaro

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes volta das visitas de Flávio ao pai antes da eleição

Ministro barrou a visita do presidenciável ao pai por 90 dias

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O senador do PL-RJ, Flávio BolsonaroO senador do PL-RJ, Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/YouTube

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes que reconsidere a decisão de barrar visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias. Os advogados sustentam que a proibição é "desproporcional" e "excessiva" por limitar o "convívio familiar" do ex-chefe do Executivo.

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(em atualização)

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