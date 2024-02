Defesa de Bolsonaro pede acesso à delação de Mauro Cid

A- A+

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou acesso ao "conteúdo completo" da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. A solicitação foi protocolada nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com os advogados de Bolsonaro.

A delação de Cid foi homologada em setembro do ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O acordo foi utilizado na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado, que tem Bolsonaro e aliados como alvos.

Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento na quinta-feira, em Brasília, sobre a investigação. Entretanto, a defesa do ex-presidente afirmou ao STF que ele não irá falar sem ter acesso ao conteúdo de celulares apreendidos de outros investigados.

Os advogados acrescentaram que foi apresentado nesta segunda um "novo pedido de compartilhamento, incluindo todas as mídias obtidas nos aparelhos apreendidos, bem como o conteúdo completo da colaboração premiada celebrada pelo Ten Cel Mauro Cesar Barbosa Cid".

Como o Globo revelou, Cid contou em sua delação que Bolsonaro atuou diretamente na elaboração de um decreto golpista para impedir a troca de governo após as eleições de 2022. A PF afirmou que outros dados da investigação comprovam o relato e que o ex-presidente "analisou e alterou" a minuta de decreto.

Veja também

STJ Raquel Dodge e ex-responsável por investigações do 8/1 concorrem a vaga no STJ