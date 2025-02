A- A+

Golpe Defesa de Bolsonaro pede acesso a todas as provas de investigação sobre golpe Solicitação ocorre antes de eventual apresentação de denúncia pela PGR

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira o acesso a todas as provas da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro foi indiciado nessa apuração pela Polícia Federal (PF), e a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve apresentar uma denúncia na próxima semana.

Em decisão anterior, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, declarou que "o amplo acesso aos elementos de prova já documentado nos autos está plenamente garantido à Defesa dos investigados".

Entretanto, o advogado Celso Vilardi afirma que mesmo assim não conseguiu acesso completo.

De acordo com a defesa, não foram disponibilizadas todas as provas citadas no relatório final da investigação, apresentado pela PF em novembro, e nem todo o material apreendido em buscas e apreensões.

"O que a defesa busca ainda sem sucesso conhecer é o resultado das diligências já encerradas. Vale dizer, o que se obteve com as buscas e apreensões deferidas por Vossa Excelência e já integralmente cumpridas pela autoridade policial", afirma a petição.

Vilardi cita a possível apresentação de uma denúncia pela PGR e afirma que "resta claro que o conjunto de elementos reunidos com diferentes quebras de sigilo, apreensões e outras diligências pode ser descrito como gigantesco, para dizer muito pouco".

