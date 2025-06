A- A+

Bolsonaro Defesa de Bolsonaro pede anulação de delação de Mauro Cid O pedido ainda inclui anulação do acesso a mensagens da investigação e apuração de perfil do Instagram

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da colaboração do ex-ajudante de ordens Mauro Cid no processo da trama golpista.

Os advogados de Bolsonaro também pediram mais tempo para que diligências sejam feitas de perfil no Instagram que poderia ter sido usado para a comunicação de Cid.

