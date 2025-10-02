A- A+

Justiça Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para visitas de Valdemar, Sóstenes e outros dois aliados Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou nesta quinta-feira quatro petições no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando autorização para que ele possa receber Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), Sóstenes Silva Cavalcante, deputado federal e líder do PL na Câmara, o senador Márcio Bittar e Gilson Machado Guimarães, vereador do Recife e filho do ex-ministro do Turismo.

Os pedidos são para que os aliados políticos possam visitar Bolsonaro em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar desde agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo os advogados do ex-presidente, os encontros têm caráter pessoal e político, e seriam realizados em datas a serem ajustadas posteriormente. As petições destacam a “necessidade de diálogo pessoal com o Peticionante”, referindo-se a Bolsonaro.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, mas cumpre pena em regime domiciliar sob regras rígidas, como limitação de visitas e proibição do uso de celulares. As visitas ainda precisam ser autorizadas por Moraes, que vem atendendo aos pedidos da defesa do ex-presidente.

