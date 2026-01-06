A- A+

EX-PRESIDENTE Defesa de Bolsonaro pede ao STF para que ele deixe cela da PF e vá ao hospital após queda Médico da PF constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, mas equipe médica do ex-presidente pede exames

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele seja retirado da cela especial da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e seja levado ao hospital após sofrer uma queda durante a madrugada, com impacto na cabeça e suspeita de traumatismo cranioencefálico leve.

No pedido encaminhado ao STF, os advogados afirmam que Bolsonaro caiu dentro da cela, sofreu impacto craniano e apresenta “suspeita de traumatismo”, o que, segundo a defesa, representa “risco concreto e imediato” à sua saúde, diante do histórico clínico recente do ex-presidente. Por isso, solicitam a remoção imediata para um hospital, para a realização de exames clínicos e de imagem, com acompanhamento da equipe médica particular e sob escolta policial.

Em situações de emergência médica, a remoção de presos para atendimento hospitalar já é autorizada automaticamente pelo STF, sem necessidade de decisão judicial. Neste caso, no entanto, o médico da Polícia Federal responsável pelo atendimento inicial não identificou urgência que justificasse o encaminhamento imediato ao hospital.

Em nota, a Polícia Federal informou que Bolsonaro recebeu atendimento médico na própria unidade. “Na manhã desta terça-feira (6/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”, afirmou a corporação.

Já o médico Cláudio Birolini, integrante da equipe médica de Bolsonaro, defendeu a transferência do ex-presidente para o hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames. Segundo ele, Bolsonaro sofreu um traumatismo cranioencefálico leve. Birolini afirmou que quedas com impacto na cabeça são uma das principais preocupações da equipe médica e que o risco já havia sido alertado anteriormente.

A informação sobre a queda foi divulgada inicialmente pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que relatou nas redes sociais que o ex-presidente teve uma crise de soluços enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel. Ela também afirmou que, por estar detido em uma sala especial da Polícia Federal, o atendimento médico teria ocorrido apenas no momento da visita.

Michelle esteve na superintendência da PF na manhã desta terça-feira e disse aguardar esclarecimentos sobre como foram prestados os primeiros socorros.

