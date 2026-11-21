A- A+

BRASIL Defesa de Bolsonaro pede autorização para entrada de filhos no hospital durante internação Ex-presidente foi internado na sexta-feira com quadro de obstrução do intestino

Leia também

• Jair Bolsonaro faz limpeza com sonda e nova cirurgia é avaliada, diz Carlos

• Jair Bolsonaro tem obstrução intestinal e está sendo medicado, diz Carlos

• Médico de Bolsonaro diz que exame mostrou obstrução 'quase total' do intestino e avalia cirurgia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro comunicou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a internação do ex-mandatário no Hospital DF Star, em Brasília, na noite desta sexta-feira.

No documento, protocolado na execução penal de Bolsonaro, os advogados também pediram que fosse autorizado o ingresso dos seus filhos Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, assim como da sua filha adolescente, durante o período de internação, para visitas diárias.

Bolsonaro foi levado ao centro médico em Brasília após apresentar fortes dores abdominais. Segundo disse ao GLOBO o médico que acompanha o ex-presidente, Brasil Caiado, existe a possibilidade de uma nova cirurgia, mas a equipe deve aguardar a evolução do quadro nas próximas 24 horas para decidir os próximos passos do tratamento.

Brasil Caiado afirmou durante a sexta-feira que uma tomografia identificou uma obstrução "quase total" do intestino delgado de Bolsonaro.

— A tomografia mostra, sim, uma obstrução quase que total, mas parcial, do intestino delgado, com aderências na parede abdominal — afirmou Caiado, em entrevista a jornalistas na entrada do hospital.

Nesta manhã, nas redes sociais, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que durante a madrugada os médicos inseriram uma sonda que permitiu retirar 1 litro de resíduos alimentares.

— Nesta gangorra, quando os efeitos dos medicamentos passam, a ânsia de vômito visivelmente volta, a barriga novamente distende, as dores se avolumam com os soluços e a preocupação com broncoaspiração aumenta, além da desidratação que podem decorrer em outros problemas que se tornam mais graves — escreveu Carlos sobre o quadro do ex-presidente.

Bolsonaro acumula um histórico de internações e procedimentos cirúrgicos desde que foi vítima de uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG). Na ocasião, precisou passar por uma cirurgia de emergência. Desde então, enfrentou episódios recorrentes de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.

As queixas começaram no início da manhã da sexta-feira, acompanhadas de distensão abdominal. O quadro piorou ao longo do dia, quando o médico foi chamado à residência do ex-presidente para avaliá-lo. Após a avaliação, o médico decidiu encaminhá-lo ao hospital. O boletim médico divulgado pelo hospital por volta das 18h desta sexta-feira informou que Bolsonaro deu entrada na unidade com "quadro de dor e distensão abdominal" e que estava internado para a realização de exames e "investigação diagnóstica".



Veja também