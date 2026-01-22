Defesa de Bolsonaro pede autorização para receber visita de ministro do TCU na Papudinha

A- A+

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber a visita do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Oliveira.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda.

Jorge Oliveira foi ministro da Secretaria-Geral no primeiro ano do governo Bolsonaro, e depois foi indicado pelo então presidente ao TCU. O ministro já fez outras visitas a Bolsonaro durante o tempo em que o ex-presidente estava em prisão domiciliar. Atualmente, é relator do processo sigiloso do TCU que trata da compra do Master pelo BRB no ano passado.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes. Na semana passada, ele teve a transferência para a Papudinha determinada por Moraes. Antes, o ex-presidente estava em uma sala de estado maior na Polícia Federal, em Brasília.

Nesta semana, Moraes havia autorizado que o ex-presidente recebesse a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas o encontro acabou não ocorrendo. Segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira, o motivo do adiamento foi “cumprimento de compromissos” no estado, e uma nova data será solicitada.

Apesar da justificativa oficial, a mudança de planos se dá num contexto de pressão a Tarcísio. O governador, que para muitos da direita é considerado o melhor presidenciável para enfrentar o presidente Lula (PT), viu Bolsonaro colocar um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como candidato, e tem sido cobrado quando faz movimentos lidos como de pretenso concorrente.

