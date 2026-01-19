Seg, 19 de Janeiro

EX-PRESIDENTE

Defesa de Bolsonaro pede autorização para visita de Tarcísio ao ex-presidente na Papudinha

Decisão cabe ao ministro do STF Alexandre de Moraes; Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em almoço em BrasíliaJair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em almoço em Brasília - Foto: Reprodução

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda-feira (19) um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando autorização para a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Bolsonaro.

Condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está preso desde a última quinta-feira no 19º Batalhão da Polícia Militar, junto ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília —local conhecido como Papudinha. 

A coluna de Lauro Jardim mostrou que Tarcísio vinha se movimentando junto ao STF para que Bolsonaro voltasse à prisão domiciliar, e argumentou que o ex-presidente não queria fugir. 

Um encontro entre os dois estava marcado para 10 de dezembro, na casa de Bolsonaro, onde ele estava em prisão domiciliar. A visita tinha sido autorizada há dez dias pelo ministro Alexandre de Moraes. Com a prisão preventiva, os agendamentos de encontros do ex-presidente com políticos e amigos foram todos suspensos.

O requerimento protocolado pela defesa pede autorização para a entrada de Tarcísio e de outras duas pessoas — Diego Torres Dourado e Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia. 

O pedido não apresenta justificativa detalhada para as visitas e se limita a requerer a autorização formal do relator. 

Como Bolsonaro está sob custódia por ordem do STF, qualquer visita depende de aval judicial. Caberá agora a Moraes decidir se autoriza ou não a entrada do governador paulista e dos demais nomes indicados pela defesa.

