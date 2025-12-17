A- A+

Justiça Defesa de Bolsonaro pede autorização permanente para visitas de Michelle Objetivo é que ex-primeira-dama possa encontrar marido todas terças e quintas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), uma autorização permanente de visitas da sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, para toda terça e quinta-feira.

Desde que Bolsonaro foi preso, no mês passado, todas as visitas precisam ser autorizadas por Moraes. O ex-presidente cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Na manifestação enviada nesta quarta ao STF, a defesa de Bolsonaro também pediu autorização para uma visita de Michelle e de seu irmão Eduardo Antunes Torres na quinta-feira.

Os advogados aproveitaram, contudo, para pedir a autorização permanente para a ex-primeira-dama. O objetivo é evitar "sucessivas petições de idêntico conteúdo".

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado. Até agora, o ex-presidente já recebeu, além de Michelle, os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura.

