Justiça

Defesa de Bolsonaro pede autorização permanente para visitas de Michelle

Objetivo é que ex-primeira-dama possa encontrar marido todas terças e quintas

Michelle visita Bolsonaro: ex-primeira-dama reagiu à aliança do PL com Ciro no Ceará, que acabou suspensaMichelle visita Bolsonaro: ex-primeira-dama reagiu à aliança do PL com Ciro no Ceará, que acabou suspensa - Foto: Evaristo Sá/AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), uma autorização permanente de visitas da sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, para toda terça e quinta-feira. 

Desde que Bolsonaro foi preso, no mês passado, todas as visitas precisam ser autorizadas por Moraes. O ex-presidente cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. 

Na manifestação enviada nesta quarta ao STF, a defesa de Bolsonaro também pediu autorização para uma visita de Michelle e de seu irmão Eduardo Antunes Torres na quinta-feira. 

Os advogados aproveitaram, contudo, para pedir a autorização permanente para a ex-primeira-dama. O objetivo é evitar "sucessivas petições de idêntico conteúdo". 

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado. Até agora, o ex-presidente já recebeu, além de Michelle, os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura.

