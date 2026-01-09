A- A+

Justiça Defesa de Bolsonaro pede para ele ter acesso a Smart TV em cela Advogados do ex-presidente afirmaram que ele quer ter acesso a programas jornalísticos

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal ( STF) autorização para que ele tenha acesso a uma televisão na sala onde cumpre pena, na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Os advogados pediram especificamente por uma Smart TV, com acesso à internet, com o objetivo de ter acesso a programas jornalísticos, incluindo no YouTube. A solicitação foi feita na quinta-feira e será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Para a defesa de Bolsonaro, o "direito à informação constitui expressão direta da dignidade da pessoa humana e integra o conjunto mínimo de garantias asseguradas àquele que se encontra sob custódia estatal".

Os advogados ressaltaram, contudo, que o objetivo não é acessar redes sociais, o que o ex-presidente está proibido de fazer, "tampouco qualquer forma de comunicação ativa, direta ou indireta, com terceiros".

Nesta semana, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, relatou ter levado um rádio de pilha para o pai. Segundo Carlos, um outro aparelho do tipo não estava funcionando.

