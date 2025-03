A- A+

Trama golpista Defesa de Bolsonaro pede que plenário do STF avalie impedimento de Zanin e Dino para julgar denúncia Barroso negou pedidos de impedimento de Bolsonaro contra ministros que integram Primeira Turma

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recorreu nesta segunda-feira (10) para que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconsidere a decisão que negou os pedidos de impedimento contra os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.

No último dia 28 de fevereiro, o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, negou os pedidos de impedimento contra Dino e Zanin.

Agora, a defesa do ex-presidente requer ao STF que dois pedidos de impedimento contra os magistrados sejam apreciados pelo conjunto total dos ministros.

A equipe jurídica de Bolsonaro alegou que tanto Zanin quanto Dino já processaram o ex-presidente no passado. Em ofícios enviados a Barroso, os dois magistrados afirmaram não ver impedimento para participarem do julgamento. Ambos fazem parte da Primeira Turma, colegiado que será responsável por analisar a denúncia.

Os pedidos de suspeição são, via de regra, analisados pelo presidente do STF. Ao negar as solicitações, Barroso disse que pedidos similares envolvendo o ministro Alexandre de Moraes já haviam sido feitos pela defesa de Bolsonaro, todos eles negados e confirmados pelos demais ministros.

Bolsonaro, Braga Netto e outras 32 pessoas foram denunciadas pela PGR, por uma suposta trama golpista ocorrida em 2022. Todos negam terem cometido crimes.

