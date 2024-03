Defesa de Bolsonaro quer que perito analise vídeo com suposta incitação de crimes

A- A+

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu a indicação de um perito para analisar o vídeo em que ele supostamente teria cometido incitação de crimes contra o Estado Democrático de Direito. O objetivo é analisar uma gravação que foi deletada, mas recuperada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em dezembro, os advogados de Bolsonaro já haviam sugerido a indicação de um "assistente técnico da perícia", mas não houve resposta o relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, reforçaram a solicitação e indicaram o nome do engenheiro Fernando Alberto Santoro Autran Junior.

No ano passado, dois dias após os atos golpistas do 8 de janeiro, Bolsonaro publicou em sua conta no Facebook um vídeo que acusava, sem provas, ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de participarem de uma fraude na eleição. Por isso, ele foi incluído em um inquérito que apura a incitação e a autoria intelectual dos atos golpistas.

Em dezembro, a PGR cobrou que a Meta, controladora do Facebook, apresentasse o vídeo, para analisar uma eventual denúncia contra o ex-presidente. A rede social respondeu que não possui a gravação, porque ela foi apagada por Bolsonaro antes da determinação judicial para que fosse preservada. Depois, a PGR informou que conseguiu recuperar um vídeo.

Ainda em dezembro, no entanto, a defesa de Bolsonaro questionou a forma como o vídeo foi apresentado e sugeriu a indicação de um perito para avaliar questões como "autenticidade e integridade dos dados fornecidos" e "possíveis alterações ou manipulações".

