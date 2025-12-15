Seg, 15 de Dezembro

EX-PRESIDENTE

Defesa de Bolsonaro reforça a Moraes pedido de cirurgia 'com máxima urgência'

Advogados também reiteram solicitação de prisão domiciliar

Jair Bolsonaro: condenado a 27 anos por liderar trama golpistaJair Bolsonaro: condenado a 27 anos por liderar trama golpista - Foto: Ton Molina/STF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), o pedido para ele realizar uma cirurgia com "máxima urgência" para corrigir uma hérnia. Os advogados também reiteram solicitação de prisão domiciliar para Bolsonaro.

O novo pedido foi feito junto com a apresentação do resultado de uma ultrassonografia, realizada dentro da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena.

"Requer-se a Vossa Excelência seja autorizada, com a máxima urgência, a remoção do Peticionário para o hospital indicado no relatório médico, a fim de que seja submetido ao procedimento cirúrgico", afirmou a equipe jurídica.

Na semana passada, após a defesa apresentar o primeiro pedido de cirurgia, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PF realize uma perícia médica. Entretanto, a defesa quer que cirurgia seja autorizada antes dessa perícia.

