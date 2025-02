Defesa de Braga Netto pede acesso à íntegra de delação de Cid, inclusive tratativas para acordo

A- A+

Os advogados do ex-ministro Walter Braga Netto solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) acesso à íntegra do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.



A defesa de Braga Netto também quer mais tempo para responder à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, retirou o sigilo da delação de Cid. Os advogados de Braga Netto alegam, contudo, que o material divulgado "não representa esse conteúdo integral". Eles querem, por exemplo, acesso também às tratativas do acordo.

Além disso, a defesa do ex-ministro quer que o prazo de 15 dias para apresentar resposta à denúncia da PGR só passe a contar após o acesso à íntegra da delação, e que a apresentação só ocorra após a resposta de Cid, por ele ser colaborador.

Braga Netto, Mauro Cid e outras 32 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram denunciados na semana passada pela PGR por uma suposta trama golpista ocorrida em 2022. Moraes, que é o relator do caso, deu um prazo de 15 dias para a apresentação de uma resposta.

