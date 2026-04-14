Ter, 14 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Defesa de Buzzi, suspeito de assediar jovem, diz que mãe da vítima tem 'interesses' na Corte

Os advogados do ministro disseram em nota que as "alegações apresentadas até o momento carecem de provas concretas"

Reportar Erro
Buzzi é alvo de um processo administrativo preliminar no STJ e está afastado do cargo desde o dia 10 de fevereiroBuzzi é alvo de um processo administrativo preliminar no STJ e está afastado do cargo desde o dia 10 de fevereiro - Foto: Gustavo Lima/STJ

A defesa do ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), investigado por importunar sexualmente uma jovem de 18 anos e assediar uma ex-assessora, se manifestou nesta terça-feira (14) negando as denúncias contra o magistrado e acusando a mãe da vítima, que também é advogada, de ter "interesses diretos" em outras decisões e julgamentos na Corte.

Os advogados do ministro disseram em nota que as "alegações apresentadas até o momento carecem de provas concretas" e que "chama atenção" o fato de que as denúncias foram feitas por uma advogada que supostamente teria "interesses diretos em processos e decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça".

Ao Estadão, a mãe da jovem respondeu a menção da defesa de Buzzi, afirmando que ela e sua família "não cometeram crime algum" (leia mais abaixo).

Embora a nota assinada pelos membros da defesa do ministro não cite a advogada nominalmente, a reportagem confirmou que se trata da denúncia feita pela mãe da jovem que acusou Marco Buzzi de importunação sexual contra sua filha de 18 anos.

O ministro é alvo de uma sindicância no STJ e de um inquérito criminal no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar suspeitas de crimes sexuais contra duas mulheres. A primeira denúncia foi apresentada pela família da jovem de 18 anos, filha de amigos de Buzzi.

Segundo os relatos, a vítima passava férias com os pais e a família do ministro em uma casa de veraneio dele, localizado em Santa Catarina. Lá, Buzzi teria tentado agarrar a jovem à força

Após a acusação da jovem, outra mulher também apresentou uma queixa semelhante. Uma ex-assessora de Buzzi denunciou ao CNJ cinco episódios em que teria sido assediada sexualmente e ainda um outro de assédio moral durante o período no qual trabalhou no gabinete.

À reportagem, a mãe da jovem respondeu a menção da defesa de Buzzi, afirmando que ela e sua família "não cometeram crime algum". E que é preciso "romper esse ciclo". Ela diz que "a vergonha não pode pertencer à vítima, que é reiteradamente exposta, invadida e desrespeitada em sua dignidade a cada nota sensacionalista da defesa".

"Se o agressor escolheu violar limites, desconsiderar o consentimento e transformar o corpo alheio em objeto, deve responder por seus atos e ser punido por suas faltas, é o que esperamos da Justiça. Que a vergonha mude de lado e que a culpa deixe, de uma vez por todas, de recair sobre quem sofre a violência", diz a advogada. Ela completa afirmando que "denunciar não é motivo de constrangimento, constrangedor é continuar agredindo quando se disseminam inverdades".

Leia também

• Nunes Marques abre inquérito para investigar denúncia de importunação sexual contra Marco Buzzi

• STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

• MP junto ao TCU pede ao STJ que suste remuneração de Marco Buzzi, ministro acusado de assédio

O advogado da defesa da família da jovem, Daniel Bialski afirmou ao Estadão que classificou como "um completo absurdo" a menção da defesa de Buzzi aos casos da advogada no STJ, já que se tratam de sua vida pessoal e profissional, anterior às acusações de sua filha contra o ministro. "Ou seja, a mãe não pode exercer a profissão dela?", questiona o advogado.

"Eles tentam inverter o papel de quem é a vítima e de quem cometeu o crime", diz Bialski. "A partir do momento que eles querem atribuir alguma coisa à mãe, eles esquecem tudo que foi feito. A atitude que tá se investigando aqui não é da mãe, é a do ministro", completa.

O magistrado está afastado do cargo desde o dia 10 de fevereiro para investigação das acusações. Nesta terça-feira (14) os ministros do STJ vão se reunir para decidir sobre a abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Buzzi. O procedimento é uma segunda apuração interna no STJ que pode resultar na perda definitiva do cargo.

Na noite desta segunda-feira (13) o ministro Nunes Marques, relator do inquérito no STF, rejeitou um pedido da defesa para suspender a sindicância que investiga Buzzi. Os advogados queriam que o Supremo considerasse ilegais os depoimentos usados como prova, alegando que eles foram produzidos sem a participação da defesa, o que violaria o direito de se defender em igualdade com a acusação.

A defesa do ministro sustentou que "a prova oral compartilhada é ilícita por ter sido produzida com contraditório exclusivamente da acusação".

Na decisão, Nunes Marques, negou o pedido da defesa, sustentando que esse tipo de procedimento administrativo, (sindicância) é apenas uma etapa preliminar de investigação e, por isso, não exige ainda todas as garantias de defesa completa. O magistrado afirma ainda que a condução do processo está ocorrendo de forma regular no STJ.

No dia 31 de março, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao ministro Nunes Marques um parecer favorável à abertura de inquérito criminal, com envio dos autos à autoridade policial para diligências por 60 dias, sob sigilo, e posterior retorno do caso ao Ministério Público para nova avaliação. O caso tramita em sigilo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter