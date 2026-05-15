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EX-GOVERNADOR DO RIO Defesa de Castro diz que ele foi 'surpreendido' por operação da PF sobre fraudes fiscais da Refit Político do PL estava em casa no momento da ação dos agentes federais, que apreenderam tablet e celular

A defesa do ex-governador do Rio Cláudio Castro afirmou ter sido “surpreendida” pela Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (15), e declarou que ainda não teve acesso ao conteúdo do mandado de busca e apreensão cumprido contra o político. Em nota, os advogados disseram que Castro está “à disposição da Justiça” e que confia na “lisura” de sua atuação à frente do governo estadual.

A operação mira suspeitas de fraudes fiscais envolvendo a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, apontada pelas autoridades como um dos maiores grupos devedores de tributos do país. O ex-governador foi alvo de buscas no âmbito da investigação conduzida pela PF.

Na manifestação enviada à imprensa, a defesa sustenta que todos os atos praticados durante a gestão de Castro "seguiram critérios técnicos e legais previstos na legislação, incluindo medidas ligadas à política de incentivos fiscais do estado".

Segundo os advogados, os procedimentos teriam obedecido às análises técnicas e às deliberações dos órgãos competentes.

A nota também afirma que a administração de Castro foi a única a conseguir que a refinaria efetuasse pagamentos de dívidas ao estado. De acordo com a defesa, a gestão garantiu o pagamento de parcelas que somam cerca de R$ 1 bilhão. Os advogados destacam, porém, que o parcelamento está atualmente suspenso por decisão do Tribunal de Justiça do Rio.

Ainda segundo a defesa, a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro ajuizou diversas ações contra a Refit ao longo da gestão, o que, na avaliação dos representantes do ex-governador, demonstraria que o estado atuou para cobrar os débitos da empresa.

A PF investiga possíveis irregularidades envolvendo benefícios fiscais e a atuação da antiga Refinaria de Manguinhos, hoje Refit.

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