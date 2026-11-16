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TRAMA GOLPISTA

Defesa de Cid cita custo de vida em Brasília e pede a Moraes para cumprir restante da pena no Rio

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado a dois anos de prisão, mas em regime aberto, como parte do seu acordo de delação premiada no âmbito da trama golpista

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Defesa de Cid cita custo de vida em Brasília e pede a Moraes para cumprir restante da pena no RioDefesa de Cid cita custo de vida em Brasília e pede a Moraes para cumprir restante da pena no Rio - Foto: Ton Molina/STF

A defesa de Mauro Cid pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no domingo, que o tenente-coronel deixe Brasília para cumprir o restante da pena no Rio de Janeiro. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a dois anos de prisão, mas em regime aberto, como parte do seu acordo de delação premiada no âmbito da trama golpista.

Cid foi o único dos réus da trama golpista a não recorrer da condenação. Por isso, sua pena começou a ser cumprida antes, no início de novembro. O tenente-coronel foi autorizado por Moraes, relator do processo, a retirar a tornozeleira eletrônica.

Entretanto, Cid está proibido de deixar Brasília e de sair de casa de noite e nos fins de semana. Além disso, não pode usar redes sociais e nem se comunicar com os demais réus do processo, como Bolsonaro. O tenente-coronel foi condenado pelos cinco crimes que a Procuradoria-Geral da República (PGR) o acusava.

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A defesa de Cid cita o alto custo de vida em Brasília ao solicitar o cumprimento de pena no Rio. Os advogados argumentam que, ao passar para a reserva após a condenação, Cid teve que desocupar a residência militar e custear uma moradia na capital federal.

"Com o passar do tempo, residir em Brasília perdeu o sentido, a necessidade e se tornou oneroso: a família, assim como Mauro Cid, são naturais do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual, por questões econômicas e familiares, terminar o cumprimento da pena naquele estado se tornou uma questão absolutamente indispensável", diz o documento.

O documento aponta que a intenção é que passe o tenente-coronel passe a morar na casa do pai, o general Mauro Lorena Cid, em Niterói.

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