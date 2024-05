Defesa de Cid diz que ele se ''arrependeu'' dos áudios e o orienta a ''não usar mais celular''

A- A+

A defesa do tenente-coronel Mauro Cid afirmou nesta sexta-feira que ele "se arrependeu" do que disse nos áudios em que criticou a Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Os advogados também o orientaram a não utilizar mais o celular para conversar com os amigos.

As gravações reveladas pela revista Veja acabaram levando Cid a ser alvo de um novo mandado de prisão preventiva expedido por Moraes, que entendeu que ele violou o sigilo do acordo de delação premiada e atuou para obstruir as investigações. Moraes revogou a prisão nesta sexta-feira.

