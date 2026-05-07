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CASO MASTER Defesa de Ciro Nogueira repudia "ilações de ilicitude" e diz que senador vai esclarecer fatos invest Advogados classificam diligências como "precipitadas"; parlamentar foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira

A defesa do senador Ciro Nogueira afirmou nesta quinta-feira que o parlamentar vai colaborar com as investigações da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, e repudiou o que chamou de “ilações de ilicitude” envolvendo sua atuação parlamentar no caso do Banco Master.

Em nota divulgada após a operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), os advogados afirmam que Ciro está comprometido em contribuir com a Justiça “a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados”.

A manifestação também faz críticas à decisão que autorizou medidas de busca e apreensão, citando o uso de mensagens mencionadas na investigação. Segundo a defesa, “medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas”.

A decisão, no entanto, não se baseia apenas nesses elementos e considera um conjunto mais amplo de indícios reunidos pela Polícia Federal, como a suspeita de pagamento de vantagens indevidas, registros de transferências e benefícios financeiros, além de elementos que indicariam a atuação do parlamentar em favor de interesses do banco.

Os advogados dizem ainda que esse tipo de medida “merece a devida reflexão e controle severo de legalidade” e afirmam que a discussão deverá chegar às Cortes Superiores “muito em breve”, em comparação ao debate travado anteriormente sobre o uso de delações premiadas.

Ciro foi alvo de mandados de busca e apreensão na nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master. Na decisão que autorizou a operação, Mendonça afirma que investigadores apontam o senador como suposto “destinatário central” de vantagens indevidas pagas por pessoas ligadas ao banco.

Entre os elementos citados pela Polícia Federal está uma emenda apresentada por Ciro em 2024 para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), proposta apelidada nos bastidores do Senado de “emenda Master”. Segundo a PF, mensagens apreendidas indicam que o texto foi elaborado dentro do banco e encaminhado ao senador. Em uma das conversas citadas na investigação, o banqueiro Daniel Vorcaro comemora a apresentação da proposta afirmando: “Saiu exatamente como mandei”.



A emenda ampliava de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do FGC, mecanismo que garante parte dos investimentos em caso de quebra de instituições financeiras. A proposta não chegou a ser aprovada.

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