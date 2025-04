Defesa de Collor apresenta atestado médico de Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar

A defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello apresentou neste sábado (26) um atestado médico comprovando os problemas de saúde sofridos pelo político, preso na última sexta-feira (25).

Os advogados de Collor já tinham apresentado um pedido para que Collor cumprisse a pena em regime de prisão domiciliar e reiteraram a urgência neste sábado (26).

No documento, o médico neurologista que acompanha Collor afirma que o ex-presidente está sob seus cuidados para tratamento de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno bipolar. Segundo ele, Collor precisa de uso diário de medicações e visitas médicas especializadas periódicas.

"Relato que apesar de atualmente bem controlada a Doença de Parkinson do paciente é progressiva, e pode se agravar sem o uso adequado da medicação prescrita e do CPAP, também exige controle clínico periódico. A apneia do sono é comorbidade crônica e fator de risco de doença cardiovascular e neurodegenerativa, seu controle exige o uso diário e adequado de equipamento elétrico tipo CPAP. Quanto ao transtorno bipolar, episódios de estresse, interrupção de medicação, privação ou inadequação do ciclo de sono e vigília, assim como ambientes hostis ameaçam a integridade psíquica do paciente e pode desencadear episódios de ansiedade generalizada e depressão", diz o documento.