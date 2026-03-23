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Justiça Defesa de contador preso por ordem de Moraes faz reclamação ao STF Advogado de Washington Travassos de Azevedo questiona falta de acesso aos autos que embasaram prisão, no dia 13

A defesa do contador Washington Travassos de Azevedo decidiu entrar com uma ação de reclamação, no Supremo Tribunal Federal (STF), questionando a falta de acesso aos autos e outras circunstâncias envolvendo sua prisão, no último dia 13, em meio a uma investigação de vazamento de dados sigilosos de autoridades.

O caso corre sob sigilo, e a prisão de Washington só foi revelada no sábado, pela Folha de S. Paulo, e depois confirmada pelo Globo.

Segundo a defesa, o depoimento prestado por Washington à Polícia Federal no mesmo dia da prisão já atesta sua "participação diminuta" no caso e seu "distanciamento de qualquer organização criminosa" que teria se estruturado para acessar dados fiscais de diversas pessoas, inclusive de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No depoimento à PF, Washington admitiu ter pedido a um despachante os dados fiscais de dois CPFs de pessoas que, segundo ele, até então não sabia quem eram. Ele também relatou o que motivou esse pedido.

O contador, porém, negou ter envolvimento com um esquema de acessos de mais de 1,8 mil declarações de Imposto de Renda, citado pela Procuradoria-Geral da República no pedido que embasou sua prisão.

A PGR chegou a apontar Washington como "um dos mandantes na cadeia de obtenção de dados fiscais” de 1,8 mil pessoas, que teria atuado entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, mirando inclusive “pessoas vinculadas a ministros do STF”.

A prisão do contador foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela ocorreu uma semana após Moraes ter autorizado a PF a deflagrar operação, no início de março, para cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra pessoas suspeitas de atuar no vazamento de dados sigilosos. Washington havia sido um dos alvos de busca.

A investigação da PF apura a existência de um esquema de obtenção de dados fiscais de uma série de autoridades, mas um dos principais focos é o suposto vazamento de informações sigilosas da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes.

O advogado Eric Cwajgenbaum, responsável pela defesa de Washington, afirma desconhecer os motivos para a manutenção da prisão do contador, que já entra em sua segunda semana. Ele também diz desconhecer a justificativa para que Washington fosse enviado ao presídio federal de Brasília, determinação que constava no alvará de prisão, mas que não chegou a ser cumprida.

Após a audiência de custódia, realizada no último dia 14, o sábado seguinte à prisão, Washington foi mantido preso na cadeia José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Conforme levantamento do Globo com documentos da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, o contador teve sua transferência autorizada na semana passada para o Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), na Zona Oeste. A transferência, de acordo com a secretaria, ocorreu por abertura de vagas em Bangu.

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