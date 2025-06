Defesa de Filipe Martins pede ao Instagram envio dados de conta que teria sido utilizada por Cid

A- A+

A defesa do ex-assessor presidencial Filipe Martins solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), que determine que o Instagram envie dados da conta que teria sido utilizada pelo tenente-coronel Mauro Cid.

Os advogados de Martins querem que a empresa envie todas as mensagens trocadas pelo perfil no último ano, além do número de celular cadastrado no momento em que a conta foi criada e registros de acesso.

Durante o interrogatório de Cid no STF, na segunda-feira, o advogado de Celso Vilardi, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), perguntou Cid se ele havia conversado sobre o conteúdo de sua delação com outras pessoas pelo Instagram. Ele negou.

Em seguida, Vilardi questionou se ele conhecia um perfil chamado "GabrielaR702". Cid respondeu que Gabriela é o nome de sua esposa, mas que não sabia se esse era o perfil dela.

Na quinta-feira, a revista Veja publicou mensagens que teriam sido trocadas por Cid por meio de seu perfil. Os textos trazem críticas à forma em que a delação foi conduzida.

Ainda na noite de quinta, a defesa de Cid negou ao STF que as mensagens sejam dele e pediu para que seja realizada uma investigação sobre a titularidade do perfil. Ainda não houve uma decisão de Moraes sobre o assunto.

Ex-assessor de Bolsonaro na Presidência, Filipe Martins é um dos réus do chamado "núcleo 2" da trama golpista, enquanto o ex-presidente e Cid fazem parte do primeiro núcleo. Martins é acusado de ter ajudado a elaborar uma minuta de medida para reverter o resultado da eleição, o que ele nega.

