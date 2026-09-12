Sáb, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado12/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VORCARO

Defesa de Flávio pediu que investigação sobre caso Dark Horse fosse redirecionado para Mendonça

PF investiga se a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu recursos de Vorcaro e qual foi a origem do dinheiro repassado pelo banqueiro

Reportar Erro
Defesa de Flávio pediu que investigação sobre caso Dark Horse fosse redirecionado de Dino para MendonçaDefesa de Flávio pediu que investigação sobre caso Dark Horse fosse redirecionado de Dino para Mendonça - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), candidato à Presidência da República, fez pedidos ao Supremo Tribunal Federal (STF) para redirecionar uma investigação sobre o caso 'Dark Horse' do ministro Flávio Dino para o ministro André Mendonça.

A Polícia Federal investiga se a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu recursos de Daniel Vorcaro, do Banco Master, e qual foi a origem do dinheiro repassado pelo banqueiro, que provocou rombo nos fundos de previdências estaduais e municipais país afora.

Leia também

• Contrato apreendido pela PF mostra que Vorcaro assinou acordo na prisão para produzir documentário

• Operador de Vorcaro era conhecido como "pioneiro nas Bahamas", diz PF

• Vinhos de até R$ 95 mil são encontrados pela PF em casa ligada a Vorcaro

Em um dos pedidos, feito no fim de julho, a defesa de Flávio diz ao ministro Edson Fachin, presidente da Corte, que há um equívoco na distribuição de uma petição que caiu com o ministro Flávio Dino por ter relação com emenda parlamentar.

Dino tem em seu gabinete as investigações sobre o mau uso desse tipo de recurso enviado por parlamentares, e há suspeita que o filme tenha recebido recursos de emendas federais.

"O protocolo das petições no âmbito da ADPF nº 854 [sobre emenda parlamentar] não se deu por acaso, mas se tratou de verdadeira manipulação das regras de competência, a fim de criar uma prevenção artificial e inexistente do Exmo. Min. Flávio Dino", escreveu a defesa de Flávio.

Dino foi indicado ao cargo de ministro pelo presidente Lula, enquanto Mendonça foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos trabalharam como ministros do governo federal antes de chegarem aos cargos de ministros da Suprema Corte.

Em outro pedido, dessa vez direcionado ao ministro André Mendonça, a defesa de Flávio afirmou que a distribuição do caso para o gabinete de Dino foi uma exceção que "não veio de sorteio de distribuição, nem de decisão sobre competência".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter