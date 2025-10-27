Seg, 27 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Defesa de Jair Bolsonaro apresenta recurso contra condenação a 27 anos de prisão

O ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado

Reportar Erro
Bolsonaro foi considerado culpado em setembroBolsonaro foi considerado culpado em setembro - Foto: Sergio Lima / AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda-feira (27) um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra sua condenação a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

Leia também

• Carlos Bolsonaro confirma pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina e apoia Caroline de Toni

• Flávio Bolsonaro reage a aproximação de Paes com o PL para eleição de 2026: 'Não fui consultado'

• Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira, diz Lula

Considerado culpado em setembro por ter tentado impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro busca corrigir "ambiguidades, omissões, contradições e obscuridades" na decisão do STF, segundo o documento do recurso ao qual a AFP teve acesso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter