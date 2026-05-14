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CASO MASTER

Defesa de pai de Vorcaro diz que prisão é 'desnecessária' e que foi determinada antes de explicações

Os advogados sustentaram que a decisão do ministro André Mendonça é baseada em fatos 'lícitos' e com 'lastro de racionalidade econômica' que ainda não estão no processo

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Henrique Vorcaro, ao lado de Natália, irmã de dono do Banco MasterHenrique Vorcaro, ao lado de Natália, irmã de dono do Banco Master - Foto: Reprodução

A defesa do empresário Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, classificou a prisão do ex-banqueiro nesta manhã, no bojo da sexta fase da Operação Compliance Zero, como "grave" e "desnecessária".

Os advogados sustentaram que a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a prisão, é baseada em fatos "lícitos" e com "lastro de racionalidade econômica" que ainda não estão no processo.

Segundo a defesa, o "ideal" seria que Mendonça "ouvisse as explicações" antes de determinar a prisão de Henrique. A banca indicou ainda que irá apresentar tais documentos ao STF "ainda hoje".

Ao pedir a prisão de Henrique Vorcaro, a PF atribuiu ao empresário o papel de operador financeiro da 'Turma', o 'braço armado' da suposta organização criminosa comandada pelo ex-dono do banco Master.

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Segundo os investigadores, Henrique é também "demandante e beneficiário" do grupo responsável por intimidar os supostos adversários de Vorcaro. O inquérito aponta que a 'Turma' recebia R$ 400 mil mensais, que eram divididos entre seis integrantes.

Os investigadores dizem que a Turma não atuava somente para intimidação ou cobrança, mas também para obter informações sigilosas sobre investigações de interesse direto de Henrique. Para a PF, tal cenário "amplia significativamente a gravidade" da vinculação do pai de Vorcaro ao grupo.

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