supremo tribunal Defesa de Ramagem recorre de decisão do STF que limitou suspensão de ação penal Advogado solicitou que processo também seja paralisado em relação ao crime de participação em organização criminosa

A defesa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) recorreu contra a decisão do Supremo Tribunal Federal ( STF) que limitou a decisão da Câmara que suspendeu a ação penal contra ele. O advogado de Ramagem afirma que a paralisação deve valer também para o crime de participação em organização criminosa.

Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou, por maioria de votos, a suspensão da ação penal contra Ramagem e os demais sete réus. Dois dias depois, a Primeira Turma do STF limitou a decisão, determinando que ela deveria valer apenas para Ramagem e somente para os crimes supostamente cometidos depois da sua diplomação, em dezembro de 2022.

No entendimento do STF, a ação penal só deve ser paralisada para os crimes de deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado, que teriam sido praticados nos atos golpistas do 8 de janeiro.

Ramagem e os outros integrantes do "núcleo 1" da trama golpista também são réus por outro três crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

A Constituição determina que, caso for recebida uma denúncia contra um deputado ou senador "por crime ocorrido após a diplomação", a respectiva Casa pode votar a suspensão do andamento da ação até o fim do mandato.

Nesta sexta-feira, o advogado de Ramagem, Paulo Renato Cintra, apresentou embargos de declaração, um tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos de uma decisão. Para ele, a suspensão deve valer também para o crime de organização criminosa, já que ele teria caráter permanente.

A defesa alega que o caráter permanente do crime já foi apontado em decisões, por exemplo, de decretação de prisão preventiva e de definição de foro privilegiado.

Em paralelo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), apresentou ao STF uma ação pedindo para que a suspensão da ação seja retomada em relação aos cinco crimes. O processo foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes.

