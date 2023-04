Defesa de Torres diz que ele pode ter dado senhas erradas à PF por "comprometimento cognitivo"

A- A+

Os advogados do ex-ministro Anderson Torres afirmaram nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele pode ter fornecido senhas pessoas erradas à Polícia Federal (PF) devido ao seu "grau de comprometimento cognitivo". A defesa cita que os remédios que estão sendo utilizando por Torres podem ter influenciado na decisão.

A manifestação foi apresentada após a PF informar que "nenhuma das senhas fornecidas estava correta, o que inviabilizou a extração dos dados armazenados" no serviço de nuvem utilizado por Torres. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, deu 48h para a defesa do ex-ministro prestar esclarecimentos.

Os advogados ressaltaram que no dia 14 haviam apresentado um laudo psiquiátrico, elaborado por uma médica da rede pública do Distrito Federal, que dizia que o estado de saúde de Torres "estava se deteriorando gravemente". Esse laudo é utilizado para falar sobre o possível "grau de comprometimento cognitivo".

"À vista das informações prestadas pela psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que dão conta da gravidade do quadro psíquico do requerente, e dos medicamentos que lhe foram (e estão sendo) ministrados, é possível que as senhas tenham sido fornecidas equivocadamente, dado o seu grau de comprometimento cognitivo", diz a petição.

