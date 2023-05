A- A+

Brasília Defesa de Torres se opõe a transferência para hospital penitenciário Advogados afirmaram que concordar com laudo que afirma que mudança não é necessária "no momento"

Os advogados do ex-ministro Anderson Torres afirmaram nesta quinta-feira (4) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não consideram necessária a transferência dele a um hospital penitenciário. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes pediu um posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal sobre uma eventual transferência.

A defesa de Torres citou um laudo médico que diz que "no momento, não considero necessária a transferência para hospital penitenciário, mas reitero que o caso exige acompanhamento frequente" e afirmou que concorda com a posição.

Na segunda-feira, a Polícia Federal (PF) adiou um depoimento que o ex-ministro daria devido ao "agravamento do quadro de saúde psíquico" dele. Um laudo atestou que Torres sofreu uma piora no quadro depressivo.

Por isso, na sexta-feira, o ministro determinou que a secretaria diga se o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, onde o ex-ministro está preso, "possui as condições necessárias para garantir a saúde do custodiado, especificando as providências que já foram/devem ser adotadas", e "se entende conveniente a transferência para hospital penitenciário".

O hospital penitenciário do DF fica dentro do Complexo da Papuda, local onde outros presos pelo 8 de janeiro estão custodiados.

Torres está preso desde janeiro, por suspeita de omissão no planejamento de segurança contra os após os atos golpistas de 8 de janeiro. Na época dos atentados contra a sede dos Três poderes, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava em viagem com a família nos Estados Unidos.

Veja também

Brasília Forças Armadas não têm mais participado da política, diz Múcio a senadores