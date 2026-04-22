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Caso Master Defesa de Vorcaro aciona Mendonça e pede exames médicos em hospital Pedido ainda será analisado por ministro do STF; Ex-dono do Master está preso na PF

A defesa de Daniel Vorcaro apresentou um pedido ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-banqueiro seja transferido a um hospital em Brasília onde possa realizar exames médicos. A solicitação ainda aguarda análise do magistrado, e a expectativa é de que uma decisão seja tomada até esta quinta-feira.

Preso em Brasília desde março, Vorcaro teria se sentido mal nas dependências da superintendência da Polícia Federal, onde foi atendido por um médico da própria corporação.

O empresário foi preso em março por determinação de Mendonça, no âmbito das investigações que apuram suspeitas de tentativa de obstrução relacionadas ao Banco Master, instituição fundada e controlada por ele.

Vorcaro negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) e já assinou um acordo de confidencialidade. Como mostrou O GLOBO, a expectativa dos investigadores é que ele apresente os anexos da delação em até o final do mês. Caso as tratativas avancem, pessoas que acompanham o caso de perto afirmam que o banqueiro precisará dar detalhes das operações fora do país.

Como revelou a colunista Malu Gaspar, interlocutores a par dos negócios do banqueiro estimam que ele tenha cerca de R$ 10 bilhões alocados fora do país. Vorcaro, portanto, teria interesse em acelerar o processo de delação para limitar o quanto precisaria devolver e evitar que os recursos sejam esvaziados por gestores, investidores, credores e outros atores que eventualmente tenham acesso aos fundos.

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