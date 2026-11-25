Defesa de Vorcaro contesta relatoria de Nunes Marques e pede que caso Master seja passado a Gilmar
Advogados questionam distribuição por prevenção e apontam demora de mais de sete dias para definição do relator
A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro apresentou nesta quarta-feira um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a distribuição ao ministro Nunes Marques do mandado de segurança que questiona a relatoria do presidente da Corte, Edson Fachin, sobre procedimentos relacionados ao caso Master.
Os advogados querem que a ação seja encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, decano do tribunal.
Nesta terça-feira, Nunes Marques foi definido como relator do mandado de segurança pelo critério da prevenção, por já ter recebido pedidos anteriores de soltura de Vorcaro.
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Na petição, os advogados de Vorcaro sustentam que a distribuição por prevenção — mecanismo utilizado para encaminhar a um mesmo magistrado processos relacionados entre si — foi fundamentada em habeas corpus apresentados por terceiros, estranhos à defesa constituída do ex-banqueiro.
Além disso, argumentam que os pedidos anteriores questionavam atos do ministro André Mendonça, relator das investigações sobre o Master, enquanto o mandado de segurança contesta decisões administrativas tomadas por Fachin na condição de presidente do Supremo.
"Com o devido respeito, a distribuição não pode subsistir, uma vez que a prevenção foi invocada a partir de habeas corpus impetrado por terceiro estranho à defesa constituída do Impetrante, não conhecido e sem vínculo de conexão ou continência com o presente feito", afirma a defesa.
Os advogados argumentam ainda que admitir a fixação da relatoria a partir de pedidos apresentados por terceiros abriria margem para a manipulação da distribuição de processos no Supremo.
A iniciativa ocorre em meio à pressão de integrantes do Supremo por uma revisão da distribuição do processo. Como mostrou O GLOBO, ministros da Corte questionam, nos bastidores, os fundamentos técnicos que levaram à definição de Nunes Marques como relator e defendem que o próprio magistrado solicite uma reavaliação do procedimento.
No pedido, os advogados também questionam o intervalo de mais de sete dias entre a apresentação do mandado de segurança, em 16 de novembro, e sua distribuição a Nunes Marques, na noite do dia 23.
A defesa ressalta que, nesse período, Fachin proferiu, no dia 19, uma decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva de Vorcaro. Uma das pretensões dos advogados no mandado de segurança era justamente que a análise da solicitação de soltura fosse encaminhada ao ministro mais antigo da Segunda Turma, Gilmar Mendes.