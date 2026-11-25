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justiça Defesa de Vorcaro contesta relatoria de Nunes Marques e pede que caso Master seja passado a Gilmar Advogados questionam distribuição por prevenção e apontam demora de mais de sete dias para definição do relator

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro apresentou nesta quarta-feira um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a distribuição ao ministro Nunes Marques do mandado de segurança que questiona a relatoria do presidente da Corte, Edson Fachin, sobre procedimentos relacionados ao caso Master.

Os advogados querem que a ação seja encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, decano do tribunal.

Nesta terça-feira, Nunes Marques foi definido como relator do mandado de segurança pelo critério da prevenção, por já ter recebido pedidos anteriores de soltura de Vorcaro.

Na petição, os advogados de Vorcaro sustentam que a distribuição por prevenção — mecanismo utilizado para encaminhar a um mesmo magistrado processos relacionados entre si — foi fundamentada em habeas corpus apresentados por terceiros, estranhos à defesa constituída do ex-banqueiro.

Além disso, argumentam que os pedidos anteriores questionavam atos do ministro André Mendonça, relator das investigações sobre o Master, enquanto o mandado de segurança contesta decisões administrativas tomadas por Fachin na condição de presidente do Supremo.

"Com o devido respeito, a distribuição não pode subsistir, uma vez que a prevenção foi invocada a partir de habeas corpus impetrado por terceiro estranho à defesa constituída do Impetrante, não conhecido e sem vínculo de conexão ou continência com o presente feito", afirma a defesa.

Os advogados argumentam ainda que admitir a fixação da relatoria a partir de pedidos apresentados por terceiros abriria margem para a manipulação da distribuição de processos no Supremo.

A iniciativa ocorre em meio à pressão de integrantes do Supremo por uma revisão da distribuição do processo. Como mostrou O GLOBO, ministros da Corte questionam, nos bastidores, os fundamentos técnicos que levaram à definição de Nunes Marques como relator e defendem que o próprio magistrado solicite uma reavaliação do procedimento.

No pedido, os advogados também questionam o intervalo de mais de sete dias entre a apresentação do mandado de segurança, em 16 de novembro, e sua distribuição a Nunes Marques, na noite do dia 23.

A defesa ressalta que, nesse período, Fachin proferiu, no dia 19, uma decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva de Vorcaro. Uma das pretensões dos advogados no mandado de segurança era justamente que a análise da solicitação de soltura fosse encaminhada ao ministro mais antigo da Segunda Turma, Gilmar Mendes.

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