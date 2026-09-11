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justiça Defesa de Vorcaro pede que Mendonça filtre mensagens pessoais antes de retirar sigilo Advogados alegam risco de exposição de conversas íntimas, imagens de familiares e comunicações protegidas por sigilo profissional

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro pediu nesta sexta-feira ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que faça uma triagem dos documentos da Operação Compliance Zero antes de torná-los públicos.

Os advogados querem que sejam preservadas mensagens de caráter pessoal, imagens de familiares, inclusive crianças, e conversas protegidas pelo sigilo entre o ex-dono do Banco Master e seus advogados.

Segundo a manifestação da defesa, a medida foi adotada em atenção a uma solicitação do presidente do STF, Edson Fachin, para dar publicidade às investigações.

Na petição, a defesa afirma não questionar os motivos que levaram Fachin a pedir a retirada do sigilo, mas sustenta que a divulgação deve ser precedida de uma filtragem para impedir a exposição de conteúdos sem relação com a investigação.

Os advogados citam episódios anteriores da própria Operação Compliance Zero e afirmam que mensagens "de cunho extremamente íntimo" trocadas entre Vorcaro e sua então namorada teriam sido vazadas. Para a defesa, esse histórico exige cautela na abertura dos documentos.

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